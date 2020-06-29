Лукашенко назвал противостояние США и Китая частью борьбы за передел мира

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями властей Минской области. Фрагмент выступления показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

"Идет очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство - мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту - США. И это государство - Китайская Народная Республика", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что КНР - мощная и независимая ядерная держава. "Они ворвались в космос, они освоили самое современное оружие. И эта экономика - по экспорту первая, по производству - вторая после Америки. Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились, ведь что такое потерять монополию? Это стать беднее", - пояснил Лукашенко. По его словам, США почувствовали, что начали "терять позиции", и началась торговая война.

США против всего мира

Белорусский лидер выразил несогласие с внешнеполитической линией президента США Дональда Трампа, который, по его словам, "открыл все фронты и воюет со всем миром". "Когда его госсекретарь [Майкл Помпео] был у меня, мы с ним обсуждали эту тему, и я ему задал вопрос: "Вы зачем воюете со всем миром? Это вам плохо обойдется. Зачем вы открыли фронт против России?" - привел Лукашенко подробности февральской встречи.

Лукашенко также коснулся проходящих в США протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, отметив, что этот инцидент стал лишь катализатором, но не причиной волнений. По его мнению, американские власти показали неспособность бороться с пандемией коронавируса, и 60 млн человек - преимущественно темнокожие - остались без работы.

"Ко времени задать вопрос: эта пандемия - это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир и "пристегнули" к себе другие страны? Главная причина этого конфликта лежит в экономике. Нужны маржинальные рынки сбыта, начали делить существующие", - отметил Лукашенко.