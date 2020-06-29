МИД Китая прокомментировал создание формата консультаций США и ЕС по "китайской угрозе"

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Китая надеется, что США и ЕС займут рациональную позицию по отношению к Китаю и не будут вести деятельность или сотрудничество, которое будет направлено против третьих сторон. Так официальный представитель МИД КНР прокомментировал ТАСС заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что США и ЕС создали постоянный формат консультаций для обсуждения "китайской угрозы".

"Развитие нашей страны предоставляет миру возможность, а не создает угрозу кому бы то ни было. Китай не выступает против развития отношений между Европой и США. Надеемся, что все стороны, включая ЕС и США, будут рационально рассматривать развитие Китая, выражаем надежду на то, что Европа и США предпримут больше шагов, содействующих интересам глобального мира, стабильности и процветания и не будут иметь направленности против третьих сторон", - говорится в письменном заявлении МИД КНР, полученном в понедельник ТАСС.

"Мир, развитие и сотрудничество являются тенденциями современной эпохи. Мы ратуем за выстраивание нового типа международных отношений на основе принципов взаимного уважения, справедливости и обоюдно выгодного сотрудничества. Китай всегда был поборником глобального мира, вносил свой вклад в развитие мира и защиту международного порядка", - сказано в документе.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в четверг в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, заявил о том, что ЕС и Соединенные Штаты создали новый постоянный формат политических консультаций для высокого обсуждения угрозы западной демократии со стороны Китая. Как утверждает госсекретарь США, власти Китая манипулируют нормами международных организаций, в том числе ВТО и ВОЗ, скрывают информацию о коронавирусе, а также якобы подрывают автономию Гонконга и осуществляют массовый промышленный шпионаж.