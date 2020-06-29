Reuters: Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав более 45% голосов

ТАСС, 29 июня. Президент Польши Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 45,73% голосов избирателей. Об этом в понедельник со ссылкой на результаты подсчетов 82,2% избирательных бюллетеней сообщило агентство Reuters.

По его данным, главный оппонент действующего главы страны - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа", - занимает второе место, набрав 28,51% голосов.

Таким образом, ни один из кандидатов не набирает необходимое для безоговорочной победы простое большинство голосов, и они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.