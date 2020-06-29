{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав более 45% голосов

По результатам подсчетов 82,2% избирательных бюллетеней, его главный оппонент Рафал Тшасковский занимает второе место, набрав 28,51% голосов

ТАСС, 29 июня. Президент Польши Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 45,73% голосов избирателей. Об этом в понедельник со ссылкой на результаты подсчетов 82,2% избирательных бюллетеней сообщило агентство Reuters.

По его данным, главный оппонент действующего главы страны - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа", - занимает второе место, набрав 28,51% голосов.

Таким образом, ни один из кандидатов не набирает необходимое для безоговорочной победы простое большинство голосов, и они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.

Теги
ПольшаДуда, Анджей
СМИ: закон о нацбезопасности в Гонконге предусмотрит пожизненное заключение
Ожидается, что закон будет принят 30 июня, за день до 23-й годовщины перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет
Читать полностью