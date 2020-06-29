Власти Японии выступили за сохранение структуры Группы семи

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Япония считает крайне важным сохранить сегодняшнюю структуру Группы семи. С таким заявлением выступил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в ответ на просьбу прокомментировать намерение президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 этого года лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

"Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения, - сказал Ёсихидэ Суга. - Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру "семерки".

Генсек кабинета отказался комментировать сообщение о том, что Япония довела до сведения США свое несогласие с приглашением на саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, ссылаясь на то, что политика Сеула в отношении КНДР и Китая не соответствует общему курсу "семерки". "Хотелось бы воздержаться от комментариев по поводу текущих дипломатических обменов", - сказал он.

30 мая пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Канада и Великобритания уже высказались против расширения G7 за счет включения России, а Южная Корея и Австралия приняли приглашение американского лидера.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал его о своей идее проведения саммита Группы семи в расширенном составе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея главы США идет в верном направлении, но без участия Китая универсальное представительство на мероприятии обеспечено не будет.