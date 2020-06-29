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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Шри-Ланки полностью отменили введенный из-за коронавируса комендантский час

Согласно последним данным, на острове выявлены 2 037 случаев заражения, 11 человек умерли

ТАСС, 29 июня. Комендантский час, введенный еще в марте из-за пандемии коронавируса, на Шри-Ланке был полностью отменен с 28 июня. Об этом в воскресенье вечером сообщила пресс-служба президента страны.

Отмечается, что эта мера была принята 20 марта для сдерживания распространения коронавируса. В течение месяца комендантский час длился 24 часа. С апреля он действовал только ночью, а с 13 июня - с полуночи до 4 часов утра.

Согласно последним данным, на острове выявлены 2 037 случаев заражения, 11 человек умерли. За все время выздоровел 1 661 пациент.

Теги
Шри-ЛанкаПандемия коронавируса нового типа
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