В Бишкеке состоялся марш в поддержку свободы слова

БИШКЕК, 29 июня. /ТАСС/. Марш против принятия закона, ограничивающего свободу слова, состоялся в понедельник в столице Киргизии. Как передает корреспондент ТАСС, несколько сотен участников акции прошли пешком от железнодорожного вокзала города до здания, в котором расположен национальный парламент и администрация главы киргизского государства.

Во время марша его участники скандировали "Я - не фейк", "Мы хотим жить в свободной стране", "Эркиндик" ("Свобода") и "Гульшат, сдай мандат!". Последний лозунг был обращен к депутату Гульшат Асылбаевой, которая стала инициатором принятия законопроекта "О манипулировании информацией".

Этот закон был принят парламентом Киргизии в середине прошлой недели. Его обсуждение проводилось за закрытыми для прессы дверями и вопреки традиции не транслировалось в прямом эфире. В аппарате законодательного органа пояснили, что это связано с инфицированием коронавирусом ряда сотрудников парламента, в том числе сотрудников пресс-службы, которые отвечают за организацию трансляции заседаний.

Закон обязывает пользователей страниц в социальных сетях и владельцев сайтов указывать свои фамилии и инициалы, адрес электронной почты для "направления юридически значимых сообщений". Помимо этого, он предусматривает привлечение пользователей к ответственности за публикацию фейковых сообщений. При этом критерии фейка в документе не указаны. Представители СМИ и правозащитники Киргизии расценивают принятие этого закона наступлением на свободу слова в республике.

"Мы родились свободными, и никто не сделает нас рабами. Кучка фейковых депутатов не сможет заставить нас замолчать. 6 млн жителей нашей страны уже пять лет страдают от деятельности этих депутатов", - заявил один из участников марша во время выступления в ходе акции. В соответствии с киргизским законодательством, после принятия парламентом закона документ должен быть подписан президентом страны. Участники марша потребовали от главы государства наложить на закон вето.