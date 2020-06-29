Избирком Польши обработал 99,7% бюллетеней на президентских выборах

ВАРШАВА, 29 июня. /ТАСС/. Государственная избирательная комиссия Польши после состоявшихся в республике в воскресенье выборов главы государства обработала 99,78% бюллетеней. По итогам первого тура лидером стал действующий глава государства Анджей Дуда.

Как заявил на пресс-конференции в понедельник глава Государственной избирательной комиссии Польши (ГИК) Сильвестр Марчиняк, Дуда завоевал 43,67% голосов, а его конкурент от крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 30,34%. На третьем месте - независимый кандидат, журналист Шимон Холовня, получивший 13,85%. Остальные восемь кандидатов не завоевали в процентах двузначное число.

По словам Марчиняка, установлена рекордная явка. "Явка составила, по предварительным данным, 64,4%", - сказал он.

Учитывая, что ни один из кандидатов не получил необходимое для победы уже в первом туре простое большинство голосов, двое претендентов с лучшим результатом продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.

Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить до 1 июля. Все будет зависеть от скорости поступления отчетов от региональных избирательных комиссий, в том числе расположенных за границей. Марчиняк не исключил, что оглашение официальных итогов может произойти уже в понедельник.