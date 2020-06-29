МИД КНР прокомментировал слова Помпео о "пустых обещаниях" африканскому народу

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Китайские власти считают откровенной клеветой недавнее высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о "закабалении Африки" Пекином в условиях пандемии нового коронавируса и экономического спада в мире. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Подобные заявления Помпео не опираются на реальные факты, это откровенная клевета и очернение репутации нашей страны. Китай выступает решительно против подобных высказываний, - сообщил он на регулярном брифинге. - Надеемся, что США на деле окажут содействие международному сотрудничеству в области борьбы с пандемией, воздержатся от ядовитых политических выпадов и перестанут клеветать на страны, предпринимающие усилия для противодействия вирусу".

По словам дипломата, при взаимодействии с другими государствами китайские власти неизменно занимают "прозрачную и ответственную позицию". Он напомнил, что Пекин учитывает сложную экономическую ситуацию в мире, и правительство КНР уже предприняло меры для того, чтобы облегчить долговое бремя Африки по существующим займам.

"Международное сообщество хорошо понимает, что одни страны на самом деле искренне помогают Африке, а другие пытаются политизировать вопрос долговых обязательств", - подытожил Чжао Лицзянь.

Как заявил на прошлой неделе Помпео, Китай "дает пустые обещания", которые якобы оказались заметными в ходе недавнего Китайско-африканского саммита, состоявшегося в режиме онлайн. По мнению американского дипломата, в условиях пандемии нового коронавируса Пекин выстраивает отношения с государствами этого региона таким образом, чтобы они оказались в долговой яме. Госсекретарь также подчеркнул, что Соединенные Штаты - "самый ответственный партнер" Африки.