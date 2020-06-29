Тегеран требует от Интерпола задержания Трампа за убийство Сулеймани

ТЕГЕРАН, 29 июня. /ТАСС/. Судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник прокурор Тегерана Али Мехр.

"Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани", - цитирует его агентство IRNA. Прокурор добавил, что судебные власти "издали распоряжение о привлечении [этих людей] к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол".

По его словам, "упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности".