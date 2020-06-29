Евросоюз еще не утвердил финальный список стран для открытия границ с 1 июля

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Совет Евросоюза все еще не утвердил окончательный список государств, с которыми будут открыты внешние границы сообщества с 1 июля. Об этом заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Адальберт Янс на брифинге в Брюсселе. Он также не исключил ситуацию, что решения достичь не удастся.

"Дискуссия еще продолжается между странами - членами в Совете ЕС. Мы с нетерпением ожидаем результата этой дискуссии, но пока нам более нечего сказать на этом этапе", - сообщил он. Янс никак не прокомментировал суть этой дискуссии или содержание списка. "Я не хочу спекулировать на этой теме до тех пор, пока дискуссия не завершена", - сказал он.

"Если список согласовать не удастся, Совет ЕС должен будет принять решение, что делать дальше", - заявил он.

Слухи о списке

По информации дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, количество стран в этом списке в ходе дискуссий в течение выходных сократилось с 18 до 15, Россия и США в этот список точно не войдут.

На данный момент финальная версия списка включает Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанду, Сербию, Черногорию, Грузию, Уругвай. Острые споры в Совете ЕС продолжаются вокруг Китая, который соответствует всем санитарным нормам для открытия границ, но сам пока не готов открывать границы с Европейским союзом.

Кроме того, по словам источника, ряд восточноевропейских государств боятся, что открытие границ с Китаем, и отказ от их открытия с США может привести к повышению напряженности в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном. Ожидается, что список будет обновляться дважды в месяц, если его удастся согласовать.

Критерии открытия

Адальберт Янс также отметил, что Еврокомиссия активно поддерживает дискуссию в Совете ЕС, в частности, она разработала три набора критериев, которым должны удовлетворять государства для открытия границ с ЕС. Однако применение этих критериев целиком зависит от решения правительств стран Евросоюза, которые ведут консультации в Совете ЕС.

"Первый набор критериев основан на общей эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране, второй связан с наличием возможностей каждой страны применять меры по сдерживанию эпидемии в ходе поездок [иностранных туристов], третий набор критериев связан с наличием возможностей заключения двусторонних соглашений между ЕС и этими странами о взаимных антиэпидемиологических мерах, которые должны носить зеркальный характер", - пояснил он.

Европроцедура

Ранее Еврокомиссия призвала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, она рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. Согласно Шенгенскому соглашению, решения об открытии или закрытии границ принимают не институты Евросоюза, а правительства каждой страны ЕС самостоятельно. Однако в нынешних условиях Еврокомиссия требует от государств определения общего круга третьих стран, с которыми будут возобновлены нормальные контакты.

ЕК считает, что в противном случае, страны ЕС могут снова начать закрывать границы внутри Шенгена, если сочтут, что их соседи открыли границы с государствами, которые еще представляют эпидемиологическую угрозу.