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Борьба с изменениями климата

Макрон поддержал идею изменить конституцию Франции

Президент республики считает, что вопрос должен быть рассмотрен обеими палатами парламента, а затем вынесен на референдум
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/CHRISTIAN HARTMANN/POOL
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/CHRISTIAN HARTMANN/POOL

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал в понедельник идею включить в конституцию страны новые обязательства, направленные на защиту экологии. Об этом он заявил, выступая перед участниками Гражданского конвента по климату.

"Я согласен с предложениями включить в первую статью конституции обязательства по борьбе за биологическое разнообразие и против изменения климата", - сказал французский президент. Он считает, что вопрос должен быть рассмотрен обеими палатами парламента, а затем вынесен на референдум.

Теги
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