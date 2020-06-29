Все аэропорты Греции с 1 июля начнут принимать рейсы из-за границы

АФИНЫ, 29 июня. /ТАСС/. Все аэропорты Греции начнут с 1 июля принимать рейсы из-за границы, возобновятся заходы иностранных судов в греческие порты и станут возможными проезды туристов на автомобилях через многие КПП страны. Это подтвердил в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

"С 1 июля мы делаем последний шаг, чтобы вернуться [в ходе преодоления последствий пандемии коронавируса] к "новой реальности", так как будут открыты все аэропорты страны для полетов из-за рубежа. И очень позитивно, что Греция в качестве пункта назначения показывает самый большой рост в мире в поиске бронирования авиабилетов, согласно публикациям в международной печати", - сказал Пецас.

С 15 июня Греция принимает рейсы из-за рубежа только в международные аэропорты Афин и Салоник, однако для массового туризма нужны прямые чартерные рейсы на греческие острова, которые стартуют с 1 июля.

По словам Пецаса, во вторник на острове Кос будет подписано стратегическое соглашение о поддержке греческого туризма между министром туризма Харисом Теохарисом и руководителями туристической компании TUI. "Это очень важное соглашение, которое показывает, что TUI, один из наших наиболее важных стратегических партнеров, отдает приоритет нашей стране как европейскому направлению и поддерживает усилия по восстановлению греческого туризма после беспрецедентного кризиса, которому подвергается туристическая сфера во всем мире", - сказал представитель кабинета.

Он также сообщил, что с 1 июля будет разрешено прибытие судов из-за границы в греческие порты. "Одновременно откроются [для проезда туристов на автотранспорте] КПП в местечках Евзони, Какавиа, Кристаллопиги, Промахонас, Нимфея, Кастания и Кипи", - сказал Пецас.

Начинают работу кинотеатры и казино

По его словам, в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 29 июня вновь начинают работу детские летние лагеря, круглогодично работающие кинотеатры, буфеты и кафе в театрах и кинотеатрах, казино и канатные дороги, культурные ассоциации и союзы. Также разрешается проводить конгрессы и конференции, торговые ярмарки, концерты и художественные мероприятия, сказал представитель правительства.

При этом он предупредил, что вирус все еще не ликвидирован, поэтому жители должны выполнять санитарно-эпидемические требования и не пренебрегать ношением масок, особенно в общественном транспорте и местах массового скопления людей. "Давайте не будем расслабляться, чтобы не пришлось за это заплатить!" - подчеркнул Пецас, добавив, что "правительство продолжает работу, чтобы обеспечить максимально возможную защиту здоровья работников туристической отрасли, жителей курортов и, конечно, гостей страны".

Ситуация с коронавирусом в Греции по сравнению со многими соседними европейскими странами на данный момент относительно благоприятна. По данным на 28 июня, число инфицированных коронавирусом с 27 февраля составило 3 тыс. 376, большая часть из них выздоровела. За четыре месяца умер 191 человек с подтвержденной инфекцией.