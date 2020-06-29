В ООН предупредили Израиль о тяжелых последствиях аннексии палестинских территорий

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Аннексия палестинских территорий незаконна, и Израиль должен отказаться от подобных планов, заявила в понедельник в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она подчеркнула, что аннексия чревата катастрофическими последствиями для палестинцев, Израиля и региона в целом.

"Аннексия незаконна", - отметила Бачелет, призвав Израиль "прислушаться к своим собственным бывшим старшим официальным лицам и генералам, а также многочисленным голосам в мире, предупреждающим о том, что не следует идти по этой опасной дороге".

"Точные последствия аннексии невозможно предсказать, - констатировала верховный комиссар. - Но они, скорее всего, будут катастрофическими для палестинцев, для Израиля и для более широкого региона". По словам Бачелет, попытка аннексии "не только нанесет серьезный ущерб усилиям по установлению долгосрочного мира в регионе, но и, скорее всего, увековечит и усугубит серьезные нарушения прав человека, которые характеризуют конфликт на протяжении десятилетий". Она предупредила, что аннексия "не изменит обязанности Израиля как оккупирующей державы в отношении населения, находящегося под оккупацией, в соответствии с международным гуманитарным правом в области прав человека".

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом президента США Дональда Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега в июле.