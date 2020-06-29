МИД Австрии призвал Турцию не называть курдских демонстрантов сторонниками террористов

ВЕНА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал турецкие власти не называть участников курдских демонстраций сторонниками террористических организаций. Об этом сообщило в понедельник Австрийское агентство печати со ссылкой на МИД республики по итогам разговора министра с послом Турции в Вене.

"Называть демонстрантов сторонниками террористических организаций - это стиль, который мы отвергаем. Министр настоятельно потребовал избегать таких заявлений в будущем. Право на свободу собраний и выражения мнений является большим достоянием Австрии, - говорится в заявлении МИД. - В наших общих интересах, чтобы в Вену не завозились иностранные конфликты". Министр также призвал турецкого посла способствовать деэскалации, а не подливать масла в огонь.

Поводом для беседы с послом Турции стали беспорядки на курдских демонстрациях в Вене, на участников которых в течение четырех дней нападала агрессивная молодежь турецкого происхождения. Она выкрикивала в адрес митингующих оскорбления, демонстрировала ультранационалистические жесты группировки "Серые волки" (демонстрация этой символики запрещена в Австрии - прим. ТАСС), пыталась сорвать шествие, а также закидывала бутылками и пиротехникой полицию.

Турция также пригласила австрийского посла в Анкаре. По ее мнению, проведение в Австрии демонстраций сторонников Рабочей партии Курдистана (демонстрация ее символики запрещена в Австрии - прим. ТАСС) является пропагандой терроризма. В Анкаре выразили обеспокоенность жесткими действиями полиции против молодых людей турецкого происхождения.