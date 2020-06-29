Визит Лукашенко на открытие Ржевского мемориала будет однодневным

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Программа визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытие Ржевского мемориала 30 июня предполагает один день работы, он прибудет в Россию во вторник и в тот же день вернется в Минск. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник.

"Визит планируется однодневным", - сказал он.

Лукашенко ранее посещал Россию 24 июня для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусский лидер прибыл в Москву поздно вечером 23 июня. Утром следующего дня он присутствовал на параде Победы, затем посетил прием в Кремле, после чего вылетел в Минск.

Как сообщил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава российского государства Владимир Путин и Лукашенко кратко пообщались друг с другом, однако полноформатные переговоры по вопросам двусторонних отношений в тот день не состоялись.