Интерпол не будет рассматривать возможный запрос Ирана об объявлении Трампа в розыск

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Интерпол не будет рассматривать возможный запрос судебных властей Ирана об объявлении президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство генерала Касема Сулеймани в связи с тем, что это противоречит внутренним правилам организации. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе международной полицейской организации, штаб-квартира которой находится в Лионе.

"В соответствии с 3 статьей конституции Интерпола "организации строго запрещено предпринимать какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера", - указали в Интерполе. "Поэтому, если или когда какие-либо подобные запросы будут направлены в генеральный секретариат, в соответствии с положениями нашей конституции и правилами Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода", - подчеркнули в организации.

Ранее в понедельник прокурор Тегерана Али Мехр заявил, что судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить Трампа в международный розыск за убийство генерала Сулеймани. "Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани", - процитировало его агентство IRNA. Прокурор добавил, что судебные власти "издали распоряжение о привлечении [этих людей] к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол". По его словам, "упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности".

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.