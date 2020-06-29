Россия перестала сотрудничать с ООН через систему деконфликтинга в Сирии

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Россия уведомила ООН о прекращении взаимодействия через систему гуманитарного деконфликтинга в Сирии. Об этом сообщил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"23 июня Российская Федерация уведомила ООН о том, что она не будет далее участвовать в системе гуманитарных предупреждений, которую ООН и ее гуманитарные партнеры использовали, чтобы делиться информацией со сторонами конфликта", - сказал он.

"Мы обсудим это с нашими гуманитарными партнерами в Сирии и с Российской Федерацией, - добавил Лоукок. - Цель предупреждений заключается в том, чтобы обеспечить безопасность гуманитарной помощи путем информирования сторон конфликтов о местонахождении гуманитарных объектов или передвижений".

Он напомнил, что независимо от участия в механизме деконфликтинга стороны конфликта должны подчиняться международному гуманитарному праву.

В сентябре постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об опасности того, что террористы могут укрываться в объектах, которые они сами попросили включить в список деконфликтинга. В частности, он не исключил, что в некоторых объявленных гуманитарными объектах могут укрываться террористы "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).