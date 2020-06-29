Советник президента Южной Кореи призвал КНДР к сотрудничеству

ТАСС, 29 июня. Специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин призвал КНДР ответить на призывы Юга к возобновлению межкорейского сотрудничества. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу JTBC.

"Главная задача сейчас состоит в том, чтобы поддерживать стабильность ситуации. Поэтому очень важно предотвращение внезапных военных столкновений на демаркационной линии. В связи с этим ключевым фактором в данном вопросе является отклик со стороны КНДР на призыв с терпением соблюдать устойчивый [баланс] и совместно искать возможности для поворота ситуации [в положительное русло]", - заявил Мун Чжон Ин. При этом он подчеркнул, что КНДР "должна предоставить объяснения по поводу подрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне и выступить с более активной позицией для преодоления текущего кризиса".

Помимо этого, советник президента Южной Кореи заявил, что в скором времени со стороны Пхеньяна "последуют шаги навстречу". В связи с чем, по его мнению, несмотря на имеющиеся трудности в двусторонних отношениях, основное "взаимодействие двух корейских государств должно сосредоточиться в гуманитарной сфере, а также в здравоохранении, в том числе в вопросе борьбы с коронавирусом". "Я думаю, что спустя определенное время Север отреагирует [на призывы Юга]", - резюмировал Мун Чжон Ин.

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейской НПО. Затем КНДР в очередной раз повысила уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения в военной сфере в приграничных районах.

Генштаб КНДР объявил о планах направить войска в район Кымгансана и Кэсона, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи информировало, что власти КНДР намерены в ответ забросить в Южную Корею 12 млн пропагандистских листовок. Однако 24 июня лидер страны Ким Чен Ын распорядился отложить реализацию этих планов.