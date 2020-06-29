Конгрессмен заявил, что план вывода части войск США из ФРГ к 1 октября нереалистичен

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Планы вывода едва ли не половины воинского контингента США из Германии к концу текущего финансового года являются совершенно нереалистичными. Такое мнение выразил в понедельник во время телефонного брифинга для журналистов старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри (от штата Техас).

"Совершенно нереалистично предполагать, что можно вывести тысячи человек из Европы к 30 сентября (в США финансовый год истекает в конце сентября - прим. ТАСС). Где вы их разместите? Где жилье? Где объекты для их детей? Школы и прочее", - заявил законодатель. Он комментировал замыслы сокращения численности американских войск в Германии к концу 2020 финансового года, подготовленные администрацией США.

Без учета позиции военных

Согласно изложенной Торнберри информации, "эта идея, план в нынешнем виде были подготовлены парой человек в Белом доме в действительности без учета мнения Министерства обороны США". "Поэтому министерство обороны пытается <...> представить варианты действий. Есть широкая обеспокоенность по поводу каких-то наших действий, идущих на пользу россиянам и разочаровывающих наших союзников. Это не означает, что каждый [американский] солдат в Германии должен там находиться вечно. Но должна быть какая-то увязка со стратегией и нашими национальными интересами, а не с вопросами, относящимися к персоналиям и так далее", - сказал конгрессмен, имея в виду разногласия между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

С точки зрения Торнберри, текущий план "не продуман, опрометчив". "Будем надеяться, возобладает мнение трезво мыслящих относительно последствий", - добавил конгрессмен.

Намерения законодателей

При этом он сообщил, что комитет по делам ВС нижней палаты Конгресса собирается внести в проект военного бюджета на 2021 финансовый год какие-то положения, вынуждающие исполнительную ветвь власти США более осмотрительно подойти к вопросу сокращения численности войск в Германии.

"Вывод из Европы - это один комплекс вопросов. Но ограничение численности - это совершенно другой комплекс. <...> Это налагает ограничения на учения, на использование Германии [Пентагоном] в качестве перевалочного пункта. Это просто глупость. Мне кажется, этот пункт лишь иллюстрирует, что не была проделана необходимая подготовительная работа при выработке данной идеи", - подчеркнул Торнберри.

"В среду, - подтвердил он, - возможно, появится положение, касающееся данного вопроса, в ходе рассмотрения законопроекта [о расходах на оборону в 2021 финансовом году] комитетом".

"Мы изучаем варианты действий, стимулирующих обсуждение <...> более широких стратегических вопросов. Важно выдать мандат на консультации с нашими союзниками, выдать мандат на консультации с Конгрессом", - пояснил законодатель.

Решения Белого дома

Ранее Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Хозяин Белого дома потребовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Затем помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в авторской статье, опубликованной 21 июня в газете "Уолл-стрит джорнэл", призвал Берлин увеличить военные ассигнования, "продемонстрировать лидерство" в трансатлантическом сообществе, в том числе путем отказа от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", идущего из России. "Несколько тысяч военнослужащих, в настоящее время размещенных в Германии, могут быть переброшены в другие государства Европы. Тысячи могут ожидать передислокации в регионы Индийского и Тихого океанов, <...> а также в такие точки, как Австралия. На этом театре [военных действий] американцы сталкиваются с самыми значительными геополитическими вызовами со времени окончания холодной войны. А остальные [выводимые из ФРГ войска] будут возвращены на базы в США", - отметил О'Брайен.