США раскритиковали отказ РФ от сотрудничества с ООН через систему деконфликтинга в Сирии

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Постпред США при ООН Келли Крафт подвергла критике решение России отказаться от сотрудничества с ООН в Сирии через систему деконфликтинга.

"Решение России абсолютно неприемлемо, оно имеет целью создание новых препятствий для гуманитарной помощи, - утверждала дипломат на заседании Совета Безопасности в понедельник. - Мы шокированы тем, что Россия пошла на такой опасный шаг". По ее мнению, предположения о том, что санкции США мешают доставке гуманитарной помощи, являются "пропагандой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от обманов" сирийского правительства.

Ранее в понедельник заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил, что Россия 23 июня уведомила ООН о том, что "не будет далее участвовать в системе гуманитарных предупреждений, которую ООН и ее гуманитарные партнеры использовали, чтобы делиться информацией со сторонами конфликта".

Как пояснил на заседании постпред России при ООН Василий Небензя, Москва приняла решение о выходе из системы деконфликтинга с ООН в Сирии, так как ряд объектов, называемых гуманитарными, использовался террористами. Дипломат напомнил, что этот механизм действовал на добровольной основе и не закреплялся решениями Совбеза или другими правовыми основаниями.