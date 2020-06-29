Нетаньяху заявил, что дата аннексии частей Западного берега не зависит от "Кахоль-Лаван"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Ликуд", что дата начала распространения израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не зависит от мнения основного партнера по правительственной коалиции - партии "Кахоль-Лаван" вице-премьера и министра обороны Бени Ганца.

"Мы ведем здесь (в Израиле - прим. ТАСС) переговоры с делегацией из США. Решение вопроса [о распространении суверенитета] не зависит от "Кахоль-Лаван". Они - не часть процесса", - цитирует государственная израильская радиостанция "Кан" высказывания Нетаньяху. По ее данным, премьер в ближайшее время встретится с прибывшим в Израиль помощником президента США, спецпредставителем по вопросам международных переговоров Ави Берковицем для обсуждения параметров планируемой аннексии. Ранее в понедельник с ним встретился Ганц, который, по информации "Кан", сказал американскому эмиссару, что 1 июля "не является обязательной датой" для начала распространения суверенитета на части Западного берега реки Иордан.

Ганц в понедельник на заседании парламентской фракции "Кахоль-Лаван" пояснил, что, по его мнению, главным вопросом, который должен стоять на повестке дня израильского правительства, является борьба с распространением коронавируса и преодоление последствий пандемии для экономики страны. "Все остальное, что не связано с борьбой с коронавирусом, может подождать до следующего дня после того, как мы решим эту проблему", - цитирует "Кан" высказывания Ганца. Газета Yedioth Ahronoth считает, что заявление Нетаньяху о том, что мнение "Кахоль-Лаван" по аннексии не имеет значения, является ответом именно на это заявление лидера партии.

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта, Нетаньяху заявил, что пришло время в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа аннексировать еврейские поселения и Иорданскую долину, что составляет до 30% территории Западного берега реки Иордан. Коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" позволяет главе правительства начать шаги по распространению суверенитета 1 июля 2020 года.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа. 19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в ответ на заявления Нетаньяху объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. 21 мая МИД РФ выразил озабоченность, что действия Израиля "могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях" и "дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе".