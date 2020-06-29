Глава Косова отказался уйти в отставку после предъявленных ему обвинений

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Глава непризнанного Косова Хашим Тачи отказался уйти в отставку после предъявленных ему Специальным судом по Косову обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек, пока эти обвинения не будут официально доказаны. Об этом глава непризнанного образования объявил в понедельник в специальном видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Я проконсультируюсь с политическими лидерами о последующих шагах. Если обвинения [в военных преступлениях] будут подтверждены, я немедленно подам в отставку", - цитирует заявление Тачи телеканал RTS.

Специальная прокуратура по Косову подозревает Хашима Тачи и бывшего спикера парламента непризнанного Косова Кадри Весели в совершении военных преступлений. По данным инстанции, соответствующий обвинительный акт направлен в Специальный суд по Косову 24 апреля. В нем говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам, в числе прочего им вменяются в вину убийства, похищения людей, преследования и пытки. Утверждается, что экс-боевики "Освободительной армии Косова" Тачи и Весели несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, включая политических противников.

Прокуратура подчеркивает, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда по Косову.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.