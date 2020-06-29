Источник: обвиняемого в РФ в контрабанде наркотиков американца вывезли на родину

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Посольство США в связи с пандемией коронавирусной инфекции эвакуировало на родину своего гражданина Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в России в контрабанде психотропных веществ под видом покупки в интернете бытовой химии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В самый разгар пандемии коронавирусной инфекции американское посольство одним из последних авиарейсов из Москвы эвакуировало на родину своего гражданина Гейлена Грандстаффа. С тех пор он находится в Техасе", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат иностранца Антон Омельченко подтвердил ТАСС эту информацию и отметил, что его подзащитный покинул территорию РФ "официально и легально". "Выдали ему выездную визу российские власти, - сказал защитник. - Если в России дело в отношении него прекратят и к нему не будет претензий, может он и вернется к своей супруге, которая также не может к нему прилететь из-за пандемии".

По словам адвоката, следствие пока не планирует прекращать уголовное преследование в отношении американца. "Сейчас он ждет окончания карантина и как разрешится ситуация", - резюмировал юрист.

Уголовное преследование

Солнцевский суд Москвы 18 марта 2019 года прекратил рассмотрение по существу и направил в Генеральную прокуратуру для устранения нарушений уголовное дело в отношении Грандстаффа, он был освобожден из-под стражи. Прокуратура не согласилась с принятым решением и обжаловала его. Московский городской суд в начале декабря признал законным решение о возврате в надзорное ведомство дела 55-летнего гражданина США.

С 2017 года американец содержался в СИЗО после того, как сотрудники таможни обнаружили в заказанной им в Китае бытовой химии запрещенное в России вещество - гамма-бутиролактон. В Китае оно свободно продается и входит в состав большого перечня продукции бытового назначения.

Грандстафф проживал в России, он женат на гражданке РФ. Предъявленные ему ранее обвинения предусматривают наказания до 20 лет колонии. Как заявил ранее ТАСС адвокат Омельченко, дело его подзащитного находилось в компетенции тех же сотрудников полиции Западного административного округа Москвы, которые были уволены в связи с делом журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.