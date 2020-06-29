В Белом доме заявили, что власти США выступают за сохранение истории

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Администрация США выступает за сохранение американской истории и констатирует, что народ страны настроен против сноса памятников. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

"Что касается статуй, то американцы против сноса памятников. Согласно проведенному на прошлой неделе опросу исследовательской службы Гарвард-Харрис, 60% респондентов заявили, что статуи должны остаться, а 71% считает, что местные власти должны пресекать действия по сносу памятников, - отметила она. - Мы выступаем на стороне сохранения истории". По словам Макинэни, президент США Дональд Трамп "выступает на стороне 71% американцев, которые считают, что не должно быть места сносу памятников".

"Министерство юстиции арестовало более сотни анархистов за беспорядки и разрушение федеральной собственности. Ведомство предъявило обвинения четырем лицам за попытку снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону на Лафайет-сквер, - сказала пресс-секретарь. - Федеральное бюро расследований ведет двести дел, связанных с внутренним терроризмом". Представитель администрации напомнила, что министр юстиции - генеральный прокурор Уильям Барр создал целевую группу по противодействию антиправительственному экстремизму.

Трамп подписал 26 июня исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов. Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.