СМИ: США могут выкупить у Турции системы С-400

ТАСС, 30 июня. США могут выкупить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства, находящиеся на вооружении турецкой армии, в рамках законодательных инициатив, предложенных в Сенате на прошлой неделе. Об этом в понедельник проинформировала профильная газета Defense News. Как отмечает издание, такой шаг позволит США и Турции выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Как сообщает Defense News, соответствующая поправка была предложена партийным организатором фракции республиканцев в Сенате Джоном Тьюном (представитель Южной Дакоты) к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (2021 National Defense Authorization Act, 2021 NDAA). Она предполагает выкуп имеющихся у Турции комплексов С-400 за счет бюджета Сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

В свою очередь председатель комитета по международным отношениям Cената республиканец Джим Риш (представитель Айдахо) предложил более жесткую поправку, предписывающую администрации президента Дональда Трампа ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) через 30 дней после вступления 2021 NDAA в силу, отмечает Defense News.

По мнению издания, несмотря на влияние Риша и Тьюна, включение их поправок в окончательную версию законопроекта, регламентирующего бюджетные расходы США на национальную оборону на 2021 финансовый год, не гарантировано. Не обеспечено и сохранение поправок в случае обсуждения согласованного в Сенате варианта законопроекта 2021 NDAA с Палатой представителей.

Defense News достаточно скептически оценивает вероятность вступления в силу обеих поправок. Газета подчеркивает, что лидеры Сената зачастую согласовывают между собой поправки, не вызывающие каких-либо серьезных споров. Вместе с тем дискуссии по ним зачастую останавливаются еще до какого-либо предметного обсуждения, напоминает издание.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. Пресс-секретарь Белого дома 17 июля 2019 года сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.