Совет ООН по правам человека рассмотрит соблюдение прав и свобод в условиях пандемии

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) на открывающейся во вторник в Женеве 44-й сессии рассмотрит соблюдение странами прав и свобод граждан в условиях пандемии. Темами дискуссий станут также ситуации в Сирии, Венесуэле, на Филиппинах, Судане, Эритрее и положение представителей народности рохинджа в Мьянме, будут представлены доклады по Украине и Никарагуа.

С обзором воздействия пандемии на выполнение государствами своих обязательств в сфере прав и свобод в первый день сессии выступит верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Ожидается, что она вновь привлечет внимание к вопросам, которые неоднократно ставила на протяжении последних месяцев. В марте верховный комиссар высказалась за отмену или приостановку санкций в условиях пандемии в отношении таких стран, как Иран, Венесуэла, Куба, Зимбабве и КНДР. В апреле она выразила тревогу по поводу "шагов по ограничению свободы СМИ и свободы выражения мнения". По ее мнению, "туманно сформулированные действия по борьбе с "дезинформацией" могут применяться в отношении любой критики". В начале июня Бачелет заявила об обеспокоенности "арестами за выражение недовольства или якобы распространение неверной информации в прессе и социальных СМИ", которые, по имеющимся у нее данным, имели место в Бангладеш, Камбодже, Китае, Индии, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Непале, на Филиппинах, в Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме.

На сессии СПЧ, которая продлится по 20 июля, также пройдет обмен мнениями по проблемам, связанным с защитой прав. Запланированы дискуссии о правах мигрантов, насилии в отношении женщин и детей, свободе выражения мнения. Ожидается, что западные страны попытаются вновь использовать трибуну СПЧ для оказания политического давления на Сирию, Венесуэлу и другие страны. Обсуждаться будет и ситуация в Гонконге. В связи с этим большое внимание прессы привлекло запланированное на вторник видеообращение к участникам сессии главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Россия в настоящее время не входит в состав СПЧ. Вместе с тем российская делегация принимает активное участие в работе сессий, включая нынешнюю.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.