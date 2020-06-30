Мадуро заявил, что представитель ЕС в Венесуэле должен покинуть страну в течение 72 часов

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы приняло решение выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список. Об этом заявил в понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение. Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэлы", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Ей уже предоставили самолет, чтобы она улетела. Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если мы им не нравимся, если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят", - сказал Мадуро.

В понедельник Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и "подрыв демократии" в этой стране. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые удастся обнаружить, подлежат заморозке.