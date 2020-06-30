Администрация США провела для конгрессменов брифинг по теме выплат боевикам в Афганистане

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Представители американской администрации высокого ранга провели для конгрессменов брифинг на тему приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за убийства американских военнослужащих. Об этом говорится в распространенном заявлении старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола (от штата Техас) и республиканца Адама Кинзингера (от штата Иллинойс).

"Сегодня представители администрации высокого ранга, включая директора Национальной разведки, помощника по национальной безопасности Белого дома и руководителя аппарата сотрудников Белого дома, провели для нас закрытый брифинг по поводу сообщений СМИ о том, что Россия предлагала вознаграждения афганским боевикам за убийства военнослужащих США и коалиции", - отмечается в документе.

"Среди прочего они информировали нас о том, что ведется проверка с целью определить достоверность этих сообщений, и мы считаем, что важно, чтобы эта оценка была проведена, прежде чем были бы приняты любые ответные меры", - сообщили конгрессмены.

Позиция России и высказывания Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.