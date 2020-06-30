Мадуро: Венесуэла может принять меры против посла Испании за роль в попытке госпереворота

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы рассматривают возможность "принять дипломатические меры" в отношении посла Испании из-за того, что с территории здания дипмиссии велись переговоры о вторжении в южноамериканскую республику для осуществления госпереворота. Об этом заявил в понедельник президент страны Николас Мадуро.

"Венесуэла оставляет за собой право принять дипломатические меры в отношении посла Испании из-за его участия во вторжении", - сказал он во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала "Венесолана де телевисьон". "Ждите новости в ближайшие часы", - добавил Мадуро.

В том же заявлении президент Венесуэлы сообщил, что власти республики приняли решение выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе. На такой шаг Каракас пошел после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список. У представителя ЕС есть 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу, указал Мадуро.

27 июня министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес вел переговоры, касавшиеся попытки вторжения в южноамериканскую республику с целью свержения Мадуро, на территории здания посольства Испании в Каракасе, куда он обратился за помощью в апреле 2019 года после побега из-под домашнего ареста. Об участии Лопеса в подготовке ранее написала газета The Wall Street Journal.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.