NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам. Соответствующий материал был опубликован в понедельник в электронной версии американского издания.

По версии его источников, американские спецслужбы выясняли обстоятельства гибели трех морских пехотинцев США в апреле 2019 года при взрыве автомобиля. Сотрудники разведки якобы допускали, что смерть этих морпехов могла иметь отношение к приписываемым российской стороне попыткам предлагать боевикам из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Эти предположения якобы были включены в сводку, которую разведывательные службы США ежедневно составляют для американского лидера Дональда Трампа. По словам одного источника, она была направлена президенту США в конце февраля, по словам второго источника - 27 февраля.

В начале мая с указанными утверждениями был ознакомлен ряд разведывательных ведомств США. В публикации отмечается, что "имели место разногласия между сотрудниками разведки" относительно указанной версии. Сомнения в ней, в частности, выражали представители Агентства национальной безопасности США. Источники газеты отметили, что Трамп не всегда читает данную сводку разведки. Иногда он предпочитает, чтобы ему пересказывали ее ключевые моменты.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в понедельник заявила, что Трампа не информировали относительно указанных утверждений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.