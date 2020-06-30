СМИ: спецпредставитель США по КНДР может посетить Южную Корею в июле-августе

СЕУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США, спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн может посетить Республику Корея до конца лета, чтобы обсудить вопросы, связанные с КНДР. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, в настоящее время Сеул и Вашингтон находятся на стадии согласования сроков поездки Бигэна, которая, скорее всего, состоится в июле или августе. По данным агентства, власти Южной Кореи намерены сделать для спецпосланника исключение из правил, предусматривающих пребывание на обязательном двухнедельном карантине после прибытия в страну из-за рубежа.

В то же время в МИД Республики Корея отказались официально комментировать сообщения о возможном визите Бигэна.

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейской неправительственной организацией. Затем КНДР в очередной раз повысила уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения в военной сфере в приграничных районах.

Генштаб КНДР объявил о планах направить войска в район Кымгансана и Кэсона, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что власти КНДР намерены в ответ забросить на территорию Южной Кореи 12 млн пропагандистских листовок. Однако 24 июня лидер страны Ким Чен Ын распорядился отложить реализацию этих планов.