СМИ: военные Индии и Китая проведут новый раунд переговоров об отводе войск в Ладакхе

ТАСС, 30 июня. Представители вооруженных сил Индии и Китая во вторник проведут третью встречу для практической реализации договоренностей о деэскалации напряженности и отводе воинских контингентов от линии фактического контроля в союзной территории Ладакх. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на индийские военные источники.

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Встреча состоится в секторе Чушил на индийской стороне линии действительного контроля (LAC) в Восточном Ладакхе. В ней примут участие командир 14-го армейского корпуса ВС Индии генерал-лейтенант Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал Лю Лин.

"Им предстоит разработать меры доверия и обсудить сроки обоюдного отвода войск из зоны LAC в соответствии с договоренностями о снижении напряженности в Ладакхе, достигнутыми на переговорах 6 и 22 июня, - сообщили изданию источники. - Индия стремится к разъединению войск в Ладакхе, но ее армия готова к длительному противостоянию, если НОАК не приступит к таким шагам".

Как заявили источники, индийские военные на переговорах будут продолжать настаивать на выводе китайских войск с территории Индии в районе озера Пангонг-Цо и прекращении наращивания численности формирований НОАК в долине Галван.