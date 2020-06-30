Президент Киргизии предупредил о возможных провокациях на парламентских выборах

БИШКЕК, 30 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допускает организацию провокаций некоторыми политическими силами во время предстоящих в октябре парламентских выборов в стране. Об этом он заявил во вторник в Бишкеке во время выступления в национальном парламенте.

"Могут быть и те, кто, воспользовавшись открытостью нашего общества, будут навязывать людям ложь и толкать на разные провокации. Такая безответственность политиков негативно скажется на безопасности нашей страны и мирной жизни кыргызстанцев", - сказал он.

По его мнению, принимающие участие в выборах партии должны проводить предвыборную агитацию на основе "реальной программы, а не с использованием грязных избирательных технологий, обещаний золотых гор". "Конечно, раздавать различные обещания перед выборами - естественное явление. Однако каждая партия, каждый кандидат должны рано или поздно держать ответ за свои обещания", - считает Жээнбеков.

Как он отметил, власти страны выполнили свое обещание и не изменили правила проведения выборов. "Мы хорошо подготовились к ним в части правового обеспечения, соответствующие законы были приняты и вступили в силу. Мы стремимся обеспечить справедливость выборов не только в части голосования и подсчета голосов, но и на всех этапах", - напомнил президент.

Как подчеркнул Жээнбеков, в республике также были разработаны механизмы "ответственности за нарушения избирательного законодательства" и "недопущения использования административного ресурса". "Эти законы являются большим шагом на пути к повышению справедливости и качества предстоящей избирательной кампании", - убежден он.

Кроме того, Жээнбеков предложил запретить проведение в стране любых массовых мероприятий из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции. "Необходимо на официальном уровне запретить проведение всех массовых мероприятий", - сказал он. По его мнению, после отмены в начала мая в Киргизии введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, количество подобных мероприятий резко увеличилось.

"Некоторые чиновники тоже проводят тои (массовые семейные торжества), им плевать на врачей. Вот на этих мероприятиях и массово заражаются люди", - убежден глава государства. В Киргизии проведение тоев является национальной традицией. Иногда на них собираются более 1 тыс. гостей.

Первый случай заражения в Киргизии был зафиксирован 18 марта, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 5 296 инфицированных (в том числе 830 медработников). Причем более половины из них - за последние две недели. Из-за коронавируса в республике умерли 57 человек, 2 370 пациентов выздоровели. Среди инфицированных - сотрудники аппарата президента, правительства, а также депутаты и сотрудники национального парламента.

Из-за нехватки медперсонала власти страны решили привлекать преподавателей мединститутов и ординаторов к процессу лечения заразившихся коронавирусом. Мэрия Бишкека призвала жителей столицы с медобразованием становиться волонтерами и помогать врачам в лечении пациентов. В связи с увеличением количества инфицированных Минздрав объявил о выписке тех, у кого была выявлена инфекция, но не были обнаружены ее клинические проявления. В экстренном порядке в Киргизии проводится переоборудование под стационары медицинских заведений, для размещения пациентов готовятся места в санаториях, отелях столицы и на бывшей авиабазе США вблизи бишкекского аэропорта Манас.

Жээнбеков ввел с 25 марта в столице и ряде областных центров и районов чрезвычайное положение, 11 мая оно было отменено. Минздрав предупредил о возможном возобновлении ограничительных мер в случае обострения эпидемиологической ситуации.

Проведение парламентских выборов в Киргизии намечено на первое воскресенье октября.