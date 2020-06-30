CNN: Трамп в телефонных разговорах с Путиным пытался произвести на него впечатление

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обычно плохо готовился к телефонным разговорам с российским лидером Владимиром Путиным, часто пытался произвести на него впечатление и во время бесед критиковал бывших американских лидеров. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники из числа бывших и действующих официальных лиц США и других государств.

По словам собеседников телеканала, Трамп в течение последних лет "почти никогда не готовился тщательно" к разговорам с российским лидером. Президент США якобы "по большей части говорил о себе", часто отмечал свои успехи в том, что касается развития американской экономики. По версии источников, Трамп называл бывших президентов США "слабаками" и "глупцами". Особенно часто он критиковал Барака Обаму и Джорджа Буша - младшего. Как утверждается в материале, президент США пытался произвести впечатление на российского лидера, "рассчитывал на восхищение".

По версии источников, такой подход Трампа вызывал обеспокоенность у его помощников. Некоторые из них якобы считали, что манера ведения разговоров американского президента с лидерами других государств представляет угрозу для национальной безопасности США.

Источники телеканала отметили, что Трамп "регулярно третировал и унижал лидеров стран из числа ключевых союзников США". Среди них, как отмечает телеканал, Великобритания, Франция, Германия, Канада и Австралия.

"Некоторые вещи, которые он говорил [канцлеру Германии Ангеле] Меркель, просто невероятны. Он называл ее глупой, обвинял в том, что ей манипулирует российская сторона", - приводятся в материале слова одного из источников.

Другой источник отметил, что Трамп в беседах с Терезой Мэй, которая ранее являлась премьер-министром Великобритании, называл ее слабой, утверждал, что она лишена смелости. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону в разговорах с Трампом по ключевым темам не удавалось изменить его мнение. Президент США якобы говорил ему колкости и критиковал за то, что Франция не тратит достаточно на оборону.

Источники телеканала утверждают, что Трампу чаще других лидеров звонил президент Турции Тайип Эрдоган. По версии телеканала, он нередко добивался от американского лидера "политических уступок и других одолжений".