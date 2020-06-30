Оппозиция Армении требует завести дело по признакам свержения конституционного строя

ЕРЕВАН, 30 июня. /ТАСС/. Оппозиционные партии Армении "Процветающая Армения", "Родина" и "Дашнакцутюн" в понедельник утром представили заявление в Генеральную прокуратуру страны с требованием завести уголовное дело против представителей законодательной и исполнительной власти по признакам свержения конституционного строя, узурпации власти и превышения полномочий. Об этом представители оппозиции заявили в ходе брифинга.

"Два года власть нарушает всяческие законы и конституцию. Парламент не имел право принять поправки к конституции и потом заявить, что, якобы, члены КС должны уйти после этого в отставку. Такие поправки не могут быть приняты парламентом без согласования с КС на предмет их конституционности. Мы требуем, чтобы Генпрокуратура завела уголовное дело по признакам свержения конституционного строя, узурпации власти и превышения полномочий", - заявил член "Родины" Арсен Бабаян.

22 июня парламент Армении принял поправки к конституции, предполагающие отставку трех членов КС, а также в соответствии с этими изменениями прекращаются полномочия Грайра Товмасяна в качестве главы КС. Оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" заявили, что эти поправки являются антиконституционными, потому что не были отправлены в КС для выявления их соответствия конституции страны.

Ранее оппозиционные партии "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна, "Родина" бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и одна из старейших политических организаций в стране "Дашнакцутюн" заявили, что создают совместный штаб для координации общих действий.