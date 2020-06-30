Таиланд разрешил нескольким категориям иностранцев прибывать в страну авиарейсами

БАНГКОК, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Таиланда приняло решение разрешить с 1 июля прибывать в аэропорты страны определенным категориям иностранных граждан. Как говорится в обнародованном указе управления гражданской авиации королевства, запрет на регулярное международное пассажирское авиасообщение, введенный из-за пандемии коронавируса, сохраняется на неопределенный срок.

В документе отмечается, что, "поскольку нынешняя ситуация с коронавирусом во многих зарубежных странах остается тяжелой, необходимо принять меры для ограничения поездок в Таиланд в соответствии с возможностями <...>, чтобы эффективно контролировать [нынешнюю ситуацию] и предотвратить новую эпидемию в королевстве". Положение вступает в силу с 1 июля.

Пока без туристов

В уведомлении управления сообщается об условиях, позволяющих воздушным судам "пролетать, летать в или из, а также взлетать или приземляться в Таиланде". Разрешение на осуществление полетов выдает управление гражданской авиации. Мера распространяется на государственные или военные самолеты; аварийную посадку; техническую посадку на рейсы без высадки пассажиров; гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты; репатриационные рейсы; грузовые рейсы.

Вместе с тем отмечается, что "разрешение на пассажирское воздушное судно будет выдано управлением для перелета, полета в или из, а также взлета или посадки в международном аэропорту Таиланда, только если пассажиры или лица на борту относятся к одной из следующих категорий". Помимо граждан страны на борту могут находиться лица, приглашенные премьер-министром; иностранные супруги, родители или дети граждан Таиланда; иностранцы с видом на жительство; владельцы разрешений на работу, а также их супруги и дети; иностранные студенты и их опекуны; иностранцы и их опекуны, обращающиеся за медицинской помощью в королевство, кроме случаев лечения коронавируса.

Между тем, на рейсе могут быть перевозчики грузов, которым необходимо вернуться после завершения задания; члены экипажа, которые должны совершить поездку в Таиланд с определенной датой и временем возвращения; лица, работающие в дипломатических миссиях, консульских учреждениях, международных организациях, представители правительства и иностранных правительственных учреждений, работающих в Таиланде, а также сотрудники других международных учреждений в соответствии с разрешением МИД, включая их супругов, родителей или детей. Кроме того, в королевство могут попасть иностранцы, которым разрешено въезжать в страну по специальному соглашению с другим государством.

По информации управления, воздушные суда и лица из перечисленных категорий, прибывающие в Таиланд, должны находиться в стране в соответствии с условиями, сроками и правилами. В документе не уточняются детали нахождения на карантине, однако по действующим правилам все пребывающие в эти дни граждане Таиланда и иностранцы отправляются на 14-дневную изоляцию в специально оборудованные центры. Для иностранных граждан эта услуга является платной и составляет от 32 тыс. до 125 тыс. батов (от $1 035 до $4 044).

История вопроса

Запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских рейсов, который изначально был введен с 4 по 6 апреля, был продлен до 18 апреля, затем - до 30 апреля, потом - до 31 мая, затем - до 30 июня. Мера не распространялась на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые самолеты.

1 июля в стране начинается пятый этап ослабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Откроются школы, будут сняты ограничения по времени работы торговых центров. Вместе с тем часы работы пабов и баров будут ограничены - они должны закрываться в полночь. За одним столом смогут находиться не более пяти человек, им будет запрещено присоединяться к другим группам.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,1 тыс., вылечились более 3 тыс. человек, умерли 58, в том числе один россиянин. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны не отмечено.