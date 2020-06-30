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AP: Помпео обсудил мирное соглашение с одним из лидеров талибов

Разговор состоялся в формате видеоконференции

ТАСС, 30 июня. Госсекретарь США Майкл Помпео провел переговоры с одним из руководителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) муллой Абдуллой Гани Барадаром. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на представителя талибов Сохаила Шахина.

По данным АР, стороны обсудили реализацию подписанного в феврале мирного соглашения между США и "Талибаном". Разговор состоялся в формате видеоконференции на фоне того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в воскресенье в Доху, Исламабад и Ташкент для обсуждения начала межафганских переговоров.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанСШАПомпео, Майкл (Майк)
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