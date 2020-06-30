Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет", - написал он в Facebook, отметив, что Порошенко придет на допрос 1 июля.

ГБР вызвало Порошенко на допрос 30 июня. Повестку разместили на сайте ведомства с припиской "явка обязательна". Экс-президент, сообщают украинские СМИ, должен был явиться на допрос во вторник по уголовному делу о возможном захвате государственной власти и невыполнению решения суда во время конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия. Однако во вторник утром Порошенко присутствовал на заседании согласительного совета Рады, а сейчас участвует в заседании парламента.

1 июля экс-президент должен явиться в Печерский районный суд Киева, где ему могут избрать меру пресечения по делу о назначении в 2018 году заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.