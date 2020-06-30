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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Пакистан обвинил Индию в нарушении Женевской конвенции о защите гражданского населения

Это серьезно угрожает миру и безопасности в Южной Азии, подчеркнул премьер-министр Пакистана Имран Хан

ИСЛАМАБАД, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в нарушении Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны путем изменения демографической структуры подконтрольной Нью-Дели части Кашмира. С такими обвинениями он выступил во вторник на своей странице в Twitter.

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"Сначала Индия попыталась незаконно аннексировать <..> Джамму и Кашмир, - заявил премьер. - Теперь оно [правительство Индии] пытается изменить демографическую структуру территории путем выдачи свидетельств о постоянном месте жительства 25 тыс. граждан Индии". "Подобные действия незаконны и являются нарушением резолюций СБ ООН и международного права, включая четвертую Женевскую конвенцию (Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны - прим. ТАСС)", - написал Хан.

"Я уже обратился к генеральному секретарю ООН и обращаюсь к другим мировым лидерам, - сообщил пакистанский премьер. - Необходимо остановить Индию от следования этим неприемлемым путем, который узурпирует законные и гарантированные международными нормами права народа Кашмира". "Это серьезно угрожает миру и безопасности в Южной Азии", - подчеркнул Хан.

Теги
ИндияПакистанХан, ИмранВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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