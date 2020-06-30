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В Иране главу новостного портала Amad News приговорили к смертной казни

Рухолла Зам подозревается в сотрудничестве с зарубежными разведками и антиправительственной деятельности

ТЕГЕРАН, 30 июня. /ТАСС/. Глава новостного портала Amad News Рухолла Зам, который подозревается в сотрудничестве с зарубежными разведками и антиправительственной деятельности, был приговорен к смертной казни. Об этом заявил во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Ему вынесен смертный приговор", - цитирует его агентство Tasnim. Исмаили добавил, что решение не окончательно, а значит, может быть обжаловано.

14 октября агентство IRNA опубликовало информацию о задержании Зама силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР - элитные части ВС Ирана). Он обвиняется в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Позже иранские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен глава портала Amad News после ареста.

Зам известен как иранский журналист и активист, ведущий свою деятельность из зарубежных стран. Местом его постоянного жительства считалась Франция. Особенно активно он занимался освещением протестных акций в Иране в 2017-2018 году.

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