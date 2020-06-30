В Лондоне обеспокоены сообщениями о принятии закона о нацбезопасности в Гонконге

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями о том, что в Китае принят закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом заявил во вторник глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Мы глубоко обеспокоены не получившими официального подтверждения сообщениями о том, что Пекином был принят закон о национальной безопасности [в Гонконге], - сказал Рааб, слова которого приводит агентство Reuters. - Это было бы чрезвычайно серьезным шагом".

Рааб добавил, что Форин оффис выступит с подробными заявлениям, ознакомившись с текстом закона.