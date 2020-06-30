Экоактивисты разделись и приковали себя цепями к ограде перед минфином Франции

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion провели перед министерством экономики и финансов Франции акцию протеста против спонсирования государством загрязняющих природу предприятий. Фотографии и видеозаписи с акции размещены во вторник утром на странице организации в Twitter.

Согласно опубликованным кадрам, активисты стоят в нижнем белье перед зданием министерства, прикованные цепью к металлической ограде. Один из участников акции обливает их жидкостью красного цвета, а остальные держат плакаты с протестными лозунгами.

"Мы осуждаем выбор французского правительства в рамках перезапуска экономики, - пишет Extinction Rebellion. - Государства отдают предпочтение смертельной системе, поддерживая загрязняющие природу производства, в то время как необходимость борьбы с изменением климата становится все насущнее на фоне растущей бедности, голода, эпидемий и войн".

Подчеркивается, что акция носит общеевропейский характер и проходит также в других городах на территории ЕС. В то же время организаторы парижского перфоманса предъявляют и конкретные претензии правительству Франции. "В то время как участники Гражданского конвента по климату представили 149 мер для борьбы с его изменением, правительство предпочитает вливать €7 млрд в авиационную и €5 млрд в автомобильную отрасль, нежели чем потратить их на систему здравоохранения или на решение экологических проблем", - гласит послание движения.