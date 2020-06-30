Шахтеры пикетируют офис Зеленского

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Украинские шахтеры во вторник начали бессрочную акцию протеста в центре Киева. Сначала они собрались у здания Верховной рады, а затем переместились к офису президента Владимира Зеленского.

Сейчас около офиса главы государства собралось более 500 горняков, передает корреспондент ТАСС. Среди них шахтеры предприятий Львовско-Волынского угольного бассейна и Донбасса. Шахтеры держат государственные флаги и стучат касками. Основные требования - погашение долгов по заработной плате (1,2 млрд гривен или $45 млн), запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии, увольнение и привлечение к уголовной ответственности главы профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса, действия которого, по заявлению Независимого профсоюза горняков Украины, "привели к искусственному кризису в энергетике".

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, акция бессрочная и предполагает оборудование палаточного городка возле офиса президента. Кроме того, добавил он, профсоюзы считают антинародными ряд законодательных инициатив, в частности, законопроекты о труде, о профсоюзах и о фонде социального страхования, которые "нарушают права и свободы украинцев и международные нормы".

Параллельно с протестом шахтеров в центре Киева проходит акция против и о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, который назначен на должность 25 июня. Участники этого митинга зажгли дымовые шашки и скандируют: "Стоп Шкарлет! Нет деградации образования!". Подобные акции против нового главы Минобразования проходят уже не в первый раз. Они связаны с тем, что ранее один из украинских ресурсов опубликовал данные о том, что монография Шкарлета содержит признаки плагиата, сам же член правительства это опровергает.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения поправок в принятый 18 сентября закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Российское электричество начало продаваться на украинском рынке "на сутки вперед". По данным компании "Укрэнерго", поставки электроэнергии из России на Украину в I квартале 2020 года сократились в 5,4 раза по сравнению с IV кварталом 2019 года до 53,4 млн кВт ч, а из Белоруссии - в 2,8 раза до 149,6 млн кВт ч.