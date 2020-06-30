Си Цзиньпин подписал принятый парламентом Китая закон о нацбезопасности в Гонконге

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

Председатель КНР Си Цзиньпин, говорится в сообщении агентства, подписал указ о вступлении в силу закона со дня публикации.

Как отмечает "Синьхуа", в заседании приняли участие 162 законодателя, закон был принят ПК ВСНП единогласно. Законодательный орган также одобрил включение этого правового акта в приложение 3 Основного закона Гонконга.

Новый закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами. По предварительным данным, он предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.

Закон предполагает также создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, находящейся под контролем центрального правительства Китая. По данным газеты South China Morning Post, новое подразделение возглавит один из заместителей министра общественной безопасности КНР.