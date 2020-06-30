СМИ: Пакистан нарушил соглашение с Индией о прекращении огня в Кашмире

ТАСС, 30 июня. Пакистанские военнослужащие во вторник нарушили соглашение о прекращении огня в Кашмире и подвергли обстрелу позиции индийских войск в районе Науган на линии контроля. Об этом сообщило агентство PTI.
"Утром во вторник передовые позиции индийской армии подверглись неспровоцированному обстрелу со стороны контролируемой Пакистаном зоны Кашмира. Огонь велся из минометов и стрелкового оружия", - заявили представители Северного командования ВС Индии.
С индийской стороны был открыт ответный огонь. О потерях с обеих сторон сообщений не поступало.
В этом году пакистанская армия более 1400 раз нарушила режим прекращения огня в Кашмире. В 2019 году число таких инцидентов достигло 3 168.