СМИ: Пакистан нарушил соглашение с Индией о прекращении огня в Кашмире

ТАСС, 30 июня. Пакистанские военнослужащие во вторник нарушили соглашение о прекращении огня в Кашмире и подвергли обстрелу позиции индийских войск в районе Науган на линии контроля. Об этом сообщило агентство PTI .

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"Утром во вторник передовые позиции индийской армии подверглись неспровоцированному обстрелу со стороны контролируемой Пакистаном зоны Кашмира. Огонь велся из минометов и стрелкового оружия", - заявили представители Северного командования ВС Индии.

С индийской стороны был открыт ответный огонь. О потерях с обеих сторон сообщений не поступало.

В этом году пакистанская армия более 1400 раз нарушила режим прекращения огня в Кашмире. В 2019 году число таких инцидентов достигло 3 168.