На Украине открыли первый памятник жертвам еврейских погромов

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Первый на Украине мемориал памяти жертв еврейских погромов периода гражданской войны 1918-1920 годов установили на еврейском кладбище в городе Тетиев Киевской области. Его открытие состоялось во вторник с участием городской власти, которой и принадлежит идея создания памятника.

В марте 1920 года в Тетиеве были уничтожены около 4 тыс. евреев. Речь идет именно о жертвах погромов, а не Холокоста.

"Архивные документы шокировали: сто лет назад город был фактически уничтожен в погроме. Шок смешался с удивлением, так как до сих пор в Тетиеве не было даже таблички с упоминанием тех ужасных событий", - цитирует мэра города Романа Майструка агентство УНИАН.

По информации Майструка, во время гражданской войны в еврейских погромах погибли около 200 тыс. человек. В те годы в Тетиеве около 80% населения были евреями. Жестокий погром в марте 1920 года, который устроил отряд атамана Куравского, уничтожил три четверти тогдашней общины.

Но история с погромами евреев на Украине имела свое продолжение. Ровно 79 лет назад, 30 июня 1941 года, практически во всех городах Западной Украины начались еврейские погромы. В июне - июле 1941 года они произошли в 26 украинских городах и сопровождались чрезвычайной жестокостью и насилием. Евреев избивали прямо на улицах всеми попавшимися под руку предметами и заранее подготовленным холодным оружием. Это сопровождалось грабежами, сожжением синагог, насилием над еврейскими женщинами.

Свидетели говорят о том, что ведущую роль во многих случаях играли походные группы и милиция ОУН (запрещенная в РФ Организация украинских националистов). Число жертв июльских погромов на Западной Украине, по разным подсчетам, составляет от 12 до 28 тыс. евреев.