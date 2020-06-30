В Белом доме заявили, что Трамп не был проинформирован о сообщениях об РФ и талибах

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не был проинформирован об утверждениях о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих в связи с тем, что данные сообщения не были подтверждены американской разведкой. Об этом говорится в распространенном Белым домом во вторник письменном заявлении помощника американского лидера по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Поскольку утверждения в недавних статьях в прессе не были проверены или подтверждены разведывательным сообществом [США], президент Трамп не был проинформирован об этих вопросах. Тем не менее администрация [США], в том числе сотрудники Совета национальной безопасности [при Белом доме], готовилась, если ситуация потребовала бы принятия мер", - отметил О'Брайен.