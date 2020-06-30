В Раде потребовали расследовать факты мародерства со стороны националистов в Донбассе

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Илья Кива обратился к генеральному прокурору Украины с просьбой расследовать факты мародерства и разрушения оросительной системы Донбасса националистами из полка "Азов" во время силовой операции Киева в 2014 году. Обращение парламентария в прокуратуру опубликовано во вторник на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), которую он представляет в Раде.

"В 2014 году во время проведения АТО (силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС) на востоке Украины имели место противоправные действия представителей полка "Азов", который дислоцировался в Мариуполе", - говорится в обращении депутата. "Речь идет о системном уничтожении и разворовывании оросительной системы на территории Донецкой области представителями этого полка. Используя технику, они осуществляли демонтаж элементов системы - выкапывали чугунные трубы для дальнейшего сбыта на металлолом", - отметил Кива.

"Действия руководства и представителей "Азова" были противоправными и нанесли значительный ущерб госимуществу", - говорится в документе. Депутат отметил, что его обращение следует считать заявлением, по которому, согласно статье 214 Уголовного кодекса Украины, должно начаться расследование в срок не позднее 24 часов.

Добровольческий батальон "Азов" был создан после государственного переворота на Украине в 2014 году. В него вошли наиболее радикальные участники "майдана" для подавления в Донбассе несогласных с новой властью. Позднее формирование легализовалось в составе МВД, получив официальную прописку в зоне силовой операции. Сейчас батальон представляет собой хорошо вооруженную часть с танками и артиллерией. Отличительной его чертой является нескрываемая симпатия к нацистским идеям. Флаг "Азова" представляет собой стилизацию символа "волчий крюк". В годы Великой Отечественной войны аналогичный использовали части войск СС гитлеровской Германии, в частности, дивизия "Райх".