В МИД Турции считают, что Франция хочет усилить влияние России в Ливии

ТАСС, 30 июня. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Франция своими действиями на ливийском направлении пытается укрепить позиции РФ в этой стране и действует деструктивно. Такое заявление он сделал во вторник на пресс-конференции в Анкаре.

"Абу-Даби (ОАЭ - прим. ТАСС) дает [фельдмаршалу Ливийской национальной армии Халифе] Хафтару деньги, а Франция - оружие. НАТО видит в России угрозу, но Франция, член альянса, своими действиями пытается усилить влияние и присутствие России в Ливии", - цитирует министра телеканал NTV. Чавушоглу отметил, что Париж "действует вопреки решениям СБ ООН" по ливийскому урегулированию, "поддерживает пирата и путчиста" Хафтара.

Турция, поддерживающая противников Хафтара - заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, - ранее уже выступала с утверждениями относительно российского участия в ливийском конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, подчеркивал, что российские войска в Ливию не отправлялись и никаких приказов на этот счет власти РФ не отдавали. Заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" Москвы он назвал "уткой".

"Франция, которой управляет или же не может управлять [президент Эмманюэль] Макрон, таким деструктивным образом действует только лишь в собственных интересах. И вот именно позицию Франции и Макрона нужно критиковать. Надеюсь, он усвоит, что от нападок на Турцию ему не будет внутриполитической выгоды", - отметил Чавушоглу.

Глава МИД Турции в очередной раз ответил таким образом на выпад Парижа 22 июня, когда Макрон заявил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, что Анкара играет в "опасную игру" в Ливии и "нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции" по Ливии.

Между тем в понедельник Макрон назвал неверными утверждения, что Париж поддерживает командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара, а "делает все для того, чтобы прийти к долговременному политическому решению в Ливии, и постоянно придерживается этой роли".

Ситуация в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Участники проходившей в начале года в Берлине конференция по ливийскому урегулированию призвали в итоговом документе к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства, предложили создать единое правительство и начать реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.