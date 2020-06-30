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Кризис в Сирии

США выделят Сирии почти $700 млн в рамках гуманитарной помощи

Эти средства пойдут в том числе на обеспечение сирийцев продовольствием, питьевой водой и медицинскими изделиями, отмечается в заявлении Госдепа

ТАСС, 30 июня. Власти США выделят жителям Сирии около $700 млн в рамках программы гуманитарной помощи. Об этом сообщил во вторник американский госсекретарь Майкл Помпео.

"В ответ на продолжающийся кризис, спровоцированный режимом [президента Сирии Башара] Асада, российскими и иранскими войсками, США объявляют о выделении $696 млн в рамках гуманитарной помощи сирийскому народу", - подчеркнул руководитель Госдепартамента на своей странице в Twitter.

В распространенном ведомством заявлении уточняется, что средства пойдут в том числе на обеспечение сирийцев продовольствием, питьевой водой и медицинскими изделиями, реализацию образовательных программ, оказание психологической помощи.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отметил, что американские власти ассигновали на программы помощи Сирии к настоящему времени более $10,6 млрд, став "самым крупным" донором такого рода.

Выделение помощи произошло на фоне введения Вашингтоном новых санкций против Дамаска в рамках так называемого закона Цезаря, или Акта о защите гражданского населения Сирии. Санкции распространились на 39 лиц, включая Башара Асада и его супругу Асму, организаций и фондов. В то же время в Госдепартаменте указали, что новые рестрикции против Сирии не касаются оказания гуманитарной помощи.

Теги
СШАСирияКризис в СирииАсад, Башар ХафезПомпео, Майкл (Майк)
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